'Kampioenswedstrijd' AFC verplaatst vanwege Dodenherdenking

Zondag eersteklasser AGB kan opgelucht ademhalen. De club raakt geen punten kwijt voor het opstellen van de niet-speelgerechtigde Rahim Abdul. De club uit Nieuw-West kreeg in eerste instantie hiervoor van de KNVB vijf punten in mindering en moest bovendien acht competitiewedstrijden opnieuw spelen. De speler kreeg een schorsing van zes duels. AGB en Abdul gingen met succes in beroep tegen de straf. De commissie van Beroep van de KNVB trok de straffen, maar AGB en Abdul moeten wel een boete betalen.



Zaterdag derdeklasser dvc Buiksloot heeft van de KNVB twee punten in mindering gekregen. Dit omdat in de competitiewedstrijd tegen Purmersteijn (3-1 zege) trainer Remi Boshuizen tien minuten meedeed. Volgens de reglementen van de KNVB mag je niet in een seizoen zowel als speler als als trainer in actie komen. Bestuurslid Gerard Schouten spreekt tegenover Het AmsterdamscheVoetbal.nl over een veel te hoge straf. "Remi heeft op eigen verzoek een stapje teruggedaan. We hebben Henk Fryde als hoofdtrainer aangesteld en vanwege wat personeelsproblemen heeft Remi zichzelf aangeboden om in te vallen. Dat hebben we ook goed op het wedstrijdformulier aangegeven. Wij hebben het allemaal netjes gedaan." Buiksloot, dat volgend seizoen weer De Volewijckers heet, gaat dan ook tegen de straf in beroep.



Basketbal

De basketballers van Apollo spelen in de eerste ronde van de play-offs tegen Den Bosch. De Amsterdammers kenden gisteren een slechte generale. In de laatste competitiewedstrijd van het seizoen kreeg Apollo in Groningen een pak slaag van Donar: 101-57 en eindigde daarmee op de zesde plaats op de ranglijst, Den Bosch werd derde. De eerste ronde wordt in een best-of-three beslist. De eerste wedstrijd is morgen in Den Bosch, de tweede wedstrijd is donderdag in Amsterdam.



Hockey

De hockeyers van Amsterdam lijken alleen door een wonder de play-offs om de landstitel te kunnen halen. De hockeyklassieker tegen Bloemendaal werd gisteren met 4-2 (doelpunten Amsterdam van Justin Reid-Ross en Tijn Lissone ) verloren.



Amsterdam blijft daardoor op de zesde plaats staan in de hoofdklasse en heeft met drie duels te gaan vijf punten achterstand op nummer vier Oranje-Rood. Amsterdam speelt vrijdag thuis tegen de ploeg uit Eindhoven.



De hockeysters van Amsterdam wonnen vorige week overtuigend de Europa Cup. In de derby tegen Hurley had de ploeg van coach Rick Mathijssen het lastiger. Amsterdam won door een doelpunt van Kelly Jonker vlak voor tijd met 2-1. Oud-Hurleyspeelster Charlotte Adegeest maakte het andere doelpunt voor Amsterdam, Teuntje Horn scoorde voor Hurley.