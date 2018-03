'Joodse school deed pas aangifte van misbruik na druk minister'

In eerste instantie wilde de school de kwestie binnenskamers oplossen, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek.



De eerste meldingen over S. en mogelijk misbruik kwamen binnen in 2012. Nadat een onderwijsinspecteur had vastgesteld dat er hoogstwaarschijnlijk sprake was van misbruik, weigerde de school aangifte te doen, hoewel de wet dat wel verplicht.



Druk

Maandenlang gebeurde er niets, tot de toenmalige minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt zelf een bericht naar de school stuurde. In oktober van dat jaar werd aangifte gedaan, maar het schoolbestuur liet per brief aan de schooldirectie weten dat dit enkel was gebeurd omdat de minister druk had uitgeoefend.



S. werd uiteindelijk geschorst, maar had het land voor die tijd al verlaten. In Israël ging hij in militaire dienst. Pas na het vervullen van de dienstplicht werd hij in 2016 in Tel Aviv aangehouden op last van de Nederlandse autoriteiten.



Joodse wet

NRC sprak met ouders en docenten en had inzage in interne stukken. Ouders zeggen door rabbijn Jacobs onder druk te zijn gezet om geen aangifte te doen, zodat de zaak 'volgens de Joodse wet' kon worden afgehandeld, buiten de politie om.



Het OM verdenkt de 30-jarige S. van verkrachting en van ontucht met zeker vier kinderen, jonger dan 16 jaar. Hij staat woensdag voor de rechter in een pro-formazitting. Vorig jaar werd bepaald dat hij zijn zaak niet in vrijheid mocht afwachten.