'Joodse Erfpachtgelden moeten bijdragen aan continuïteit gemeenschap'

Als er niet individueel uitbetaald kan worden, is dit 'the next best thing'. Ernst Numann

Numann: "Ik heb de argumentatie van Van der Laan voor collectieve uitbetaling destijds aangehoord en die vond ik valide. Individueel uitbetalen vergt een omvangrijk en duur onderzoek. Het blijkt moeilijk en vaak onmogelijk uit te zoeken hoeveel er destijds is betaald en door wie. Maar dit is allemaal een gepasseerd station. Het besluit om collectief uit te keren is genomen. Als er niet individueel uitbetaald kan worden, is dit 'the next best thing'."



De gemeenteraad neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de toekenning van de gelden en kan een voorstel van de adviescommissie alsnog afwijzen. Numann: "Ik ga ervan uit dat de kans dat de gemeente een advies afwijst, kleiner is dan de kans dat de Dam onder NAP komt te liggen."



Soort projecten

Wat voor soort projecten komen in aanmerking? "Het is belangrijk dat de Joodse infrastructuur wordt versterkt. Daar is veel roofbouw op gepleegd. In de generatie van mijn ouders, die na de oorlog het Joodse leven weer moesten opbouwen, was er bijna niemand meer over. Dat is lang voelbaar geweest. Er is dus op dat gebied veel achterstallig onderhoud te doen. De blik moet op 'vooruit'. De Joodse gemeenschap is na de oorlog gedecimeerd. Wat heeft die nodig om weer goed te functioneren?"



Organisaties kunnen hun plannen in meerdere categorieën indienen. Er zijn vijf categorieën ingesteld: educatie, religie, welzijn en zorg, jongeren en erfgoed en cultuur. Een project als voorlichting over de sjoa op Amsterdamse scholen past in de categorie educatie maar ook in die van jongeren. Voor elke categorie is ruim twee miljoen euro beschikbaar.



De ingestelde commissie, die zich vanaf begin volgend jaar over de voorstellen gaat buigen, bestaat uit zes personen die allen afkomstig zijn uit de Joodse gemeenschap. Volgens Numann, die ook in de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa zit voor niet uitgekeerde levensverzekeringen, zijn de leden van diverse pluimage: religieus en niet religieus, liberaal en orthodox, sterk of minder nauw betrokken bij de Joodse gemeenschap.



Numann werd destijds door oud-burgemeester Van der Laan benaderd of hij in de commissie wilde plaatsnemen. "Hij heeft een persoonlijk beroep op me gedaan. Hij zocht iemand die voeling had met de Joodse gemeenschap maar geen belangen had bij de Amsterdams-Joodse gemeenschap. Ik ben opgegroeid in Twente, ging in Amsterdam studeren en was negen jaar lang voorzitter van het Liberaal Joodse Kerkgenootschap. Ik woon al meer dan veertig jaar in Den Haag. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel speelde ook mee om in deze commissie te stappen. Daarbij was het moeilijk Van der Laan iets te weigeren."



Een subsidieaanvraag moeten tenminste 50.000 euro bedragen omdat anders versnippering dreigt. De aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ingediend. De commissie geeft uiterlijk 1 juli volgend jaar haar advies aan de gemeenteraad.



Meer informatie: www.amsterdam.nl/subsidies/erfpachttegoeden.



Lees ook: Amsterdam trad na oorlog onnodig hard op tegen teruggekeerde Joden