'Jihadverdachten kwamen samen in Noorderparkbad'

Dat schrijft NRC zaterdag op basis van geheime documenten van de Amsterdamse radicaliseringsaanpak.



Jihadverdachten uit heel Nederland kwamen volgens de krant tot enige tijd geleden zwemmen in het bad in Noord. Ze zouden het zwembad zien als plek om te trainen voor de jihad en ongestoord te kunnen praten. In de groep zouden ook jihadistische figuren uit Den Haag en Arnhem zitten.



Informant

Volgens NRC zorgde de aanpak van de bijeenkomsten tot een conflict tussen de gemeente Amsterdam en de politie. De gemeentelijke radicaliseringsafdeling eiste dat de politie ingreep, maar dat gebeurde niet. Vermoedelijk werd er niet ingegrepen omdat inlichtingendienst AIVD een informant in de zwembadgroep had.



Maar, zo zegt een betrokken ambtenaar tegen de krant, "als er al een mol was, dan heeft die buitengewoon slecht werk geleverd". Volgens de ambtenaar is de helft van de 'Noorderparkbadgroep' inmiddels vertrokken naar Syrië, terwijl de andere helft nog vrij rondloopt.



De betrokken instanties willen niet reageren op vragen van NRC hierover omdat het 'vertrouwelijke casuïstiek' betreft.