'Jeugdinstelling Zuidoost is vooral een gevangenis'

Advocaat Van Dijk en Bhugwandass spraken gisterochtend in de Stopera over de Amsterdamse jeugdzorg met plaatsvervangend wethouder Marjolein Moorman. Ze vervangt Simone Kukenheim, die met zorgverlof is.



Liesbeth Postma, directeur bij De Koppeling, spreekt Van Dijk tegen. "We zijn geen gevangenis. Hiermee wordt een naar en onjuist beeld ­geschetst. Bij De Koppeling vindt wel degelijk behandeling plaatst. De gemiddelde behandelduur is al jaren rond de zes maanden."



Dat het moeilijk is om goed personeel aan te trekken en dat de doorstroom stokt vanwege gebrek aan goede vervolgplaatsen, erkent Postma wel. "We zoeken naar oplossingen, onder meer met de gemeente Amsterdam."



Private investeerder

Achter de schermen werken de gemeente en De Koppeling samen met een private investeerder om woonplekken voor jongeren te realiseren. Zo moet de uitstroom verbeteren.



Een woordvoerder van wethouder Moorman zegt dat het mogelijk is dat jongeren in De Koppeling de behandelingen als onvoldoende ervaren. "Als dat het geval is, gaan we daarover in gesprek."



Tevens laat de woordvoerder van Moorman weten dat in Amsterdam, in tegenstelling tot het landelijke beeld, geen toename is van het aantal jongeren dat in een gesloten instelling wordt geplaatst. "Ook is de verblijfsduur relatief kort."



