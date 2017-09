'Je smaak in kleding wordt niet bepaald door je rolstoel'

Pech overkomt iedereen, over de hele doorsnede van de bevolking. Je smaak is niet bepaald door je rolstoel Lisette Vonk

Maar gedurende het onderzoek, dat eind deze maand wordt gepresenteerd in het kader van een groter project over kleding voor rolstoelgebruikers, kwam zij op die mening terug.



Enquête

Met een enquête ondervroeg ze 56 rolstoelgebruikers over het kopen van kleding. Vonk: "Het overgrote deel zei problemen te hebben bij het vinden van geschikte kleren. Zo zei 66 procent moeite te hebben met een jas kopen."



Broeken vond een bijna even groot deel een probleem. "Kleren worden gemaakt op de afmetingen van staande mensen. Bij broeken bijvoorbeeld heb je als je zit altijd hoog water. En de trend dat broeken een lage taille hebben is voor mensen in een rolstoel ook een probleem: zij hebben de hele dag inkijk."



Bij T-shirts en blousen spelen vaak weer andere dingen, legt Vonk uit. "Mensen die in een rolstoel zitten hebben vaak vrij gespierde armen. Blousjes en t-shirts met smalle mouwtjes zitten daardoor weer erg strak."



Aangepaste kleding

Hierdoor is het vinden van leuk uitziende kleding die ook nog eens goed zit, niet altijd makkelijk. Rolstoelgangers kunnen of kiezen voor 'normale' kleding, die slecht zit. Of aangepaste kleding, maar daarin is de keuze vaak beperkt. "Voor mensen die in een rolstoel zitten zijn drukpunten door kleding, zoals knopen en zakken, vaak vervelend en soms zelfs gevaarlijk."



Om ongemak te voorkomen dragen rolstoelgebruikers vaak maar een trainingsbroek, zegt Vonk. "Maar ook bij deze doelgroep is de vraag naar modieuze items groot. Pech overkomt iedereen, over de hele doorsnede van de bevolking. Je smaak wordt niet bepaald door je rolstoel."



Het onderzoek is net afgerond, maar Vonk kijkt alweer uit naar een vervolg. Mocht er subsidie worden verstrekt dan wil ze meer onderzoek doen naar de bestaande aangepaste kleding. Ook zijn er plannen voor een project voor het digitaal passen van kleren.