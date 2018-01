'J.P. Coen-school dekt de lading niet. Wij zijn vreedzaam'

Al zo'n 27 jaar is Sylvie van den Akker directeur van de J.P. Coenschool, een openbare basisschool in Oost. En al zo'n jaar of vijftien is er sprake van een groeiend ongemak bij die naam. "Het kwam weleens ter sprake als er nieuwe ouders kwamen kijken en zeiden: goh, hebben jullie weleens over die naam nagedacht?"



Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) was namelijk de gouverneur-generaal van de VOC die in toenmalig Nederlands-Indië een bloederig bewind voerde.