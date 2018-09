'Inzet bussen na treinchaos CS was te gevaarlijk'

Van Veldhoven vindt dat 'gegeven de omstandigheden' begrijpelijk. "Door de storing in de verkeersleidingspost van Prorail werden namelijk tienduizenden reizigers getroffen rondom Amsterdam en Schiphol. Waar een trein zo'n 1000 reizigers kan vervoeren, zijn dat er in een bus doorgaans slechts 54."



"Dat had betekend dat NS zo'n 1200 bussen had moeten inzetten om alle gestrande reizigers van vervangend vervoer te voorzien. Bij deze omvangrijke storing was dat redelijkerwijs niet mogelijk. Ook de beschikbaarheid van buschauffeurs speelt een rol."



Vervangend vervoer

Volgens haar zijn de busplatforms en de wegen rondom de stations in Amsterdam bovendien op een dergelijke situatie toegerust. "Daarnaast zou de suggestie zijn gewekt dat NS in staat zou zijn om de reizigers per bus te kunnen vervoeren, terwijl dat onmogelijk het geval kon zijn. Door reizigers op te roepen om zelf voor vervangend vervoer te zorgen was de kans groter dat zij dezelfde avond thuis konden komen."



Die avond kon nog een aantal treinen wel rijden. Voor de reizigers die hun reis niet met de trein konden vervolgen is een taxi of een overnachting in een hotel geregeld.



Winkeldief

De storing en de reizigerschaos ontstonden nadat op station Schiphol een winkeldief op de vlucht van de politiek de treintunnel was ingelopen. daarop werd een deel van het treinverkeer rondom Schiphol stilgelegd.



Door een softwarefout bleef het verkeersleidingsysteem van Prorail toch perrons aan fictieve treinen toewijzen, 32.767 keer. Daardoor liepen de computers vast en was in de hele regio geen treinverkeer meer mogelijk.



Volgens Van Veldhoven heeft Prorail de software inmiddels zodanig aangepast dat het herhaaldelijk toewijzen van een perron bij de Schipholtunnel niet meer kan leiden tot het vastlopen van het systeem.