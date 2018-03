'Investeringen in hotels naar record'

Volgens een rapport van de internationale vastgoedadviseur Savills trokken beleggers hiervoor in totaal een recordbedrag van 1,8 miljard euro uit. Dat komt neer op een toename van zo'n 200 procent ten opzichte van het jaar ervoor.



De enorme stijging hangt samen met het snel toenemende aantal toeristen dat Nederland bezoekt. Dit zorgt voor stijgende kamerprijzen en omzet, waardoor hotelbeleggingen aantrekkelijker worden. Een derde van de investeringen werd overigens gedaan door Duitse beleggers en een kwart was afkomstig uit Azië.



Toeristen in Amsterdam

Meest in trek als locatie was de hoofdstad. "Amsterdam is vooral populair onder toeristen, goed voor bijna de helft van de buitenlandse bezoekers,'' legt deskundige Bas Wilberts van Savills Nederland uit. "Logischerwijs zijn het aantal ontwikkelingen en het investeringsvolume daarom ook het hoogst in de regio Amsterdam, waar ongeveer 4000 kamers op de markt zullen komen in 2018 en nog eens 3000 kamers worden verwacht in de periode tot en met 2020.''