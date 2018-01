'Invallen bij Casa abortusklinieken om fraude'

De recherche zorgfraude van de Inspectie SZW heeft maandagavond de kantoren van deze aanbieders doorzocht en daarbij administratie in beslag genomen. Ook de woningen van twee voormalige bestuurders van deze instellingen zijn doorzocht, meldde het OM dinsdag, dat verder zelf geen mededelingen doet over om elke instellingen het zou gaan.



De fraude bedraagt mogelijk meer dan 1 miljoen euro.



Casa

Ingewijden melden dat het gaat om Casa Medical, een zusterstichting van de failliet verklaarde Casa Klinieken, en Star Medisch Diagnostisch Centrum (MDC).



Deze instellingen leverden medisch-specialistische zorg en abortuszorg en werkten met elkaar samen. De helft van de 31.000 abortussen in Nederland per jaar, werd bij Casa uitgevoerd.



Het OM vermoedt dat de twee aanbieders onderling een afspraak hadden gemaakt om duurdere behandelingen in rekening te brengen bij zorgverzekeraars dan was toegestaan.



Oplichting

De zorgaanbieders en de twee bestuurders worden verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting over de jaren 2010 tot en met 2016.



Curator Marc Udink van de Casa-klinieken wilde dinsdag niets zeggen over de situatie, maar hij stelde eerder al dat er fouten zijn gemaakt de afgelopen jaren. Hij benadrukt dat hij zelf onderzoek doet naar de bestuurdersaansprakelijkheid.



De Casa-klinieken in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht stopten in december met het aanbieden van abortushulpverlening omdat er geen geld meer was om de klinieken open te houden.



Eerder deze maand werd bekend dat de Bloemenhovekliniek uit Heemstede de failliete Casa-abortuskliniek op de Sarphatistraat zeer waarschijnlijk overneemt. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de kliniek de deuren opent en patiënten kan helpen.



