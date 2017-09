'Inspectie moet kunnen meekijken op islamitische school'

De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de islamitische middelbare school. "Kwalitatief goed islamitisch onderwijs heeft in deze stad bestaansrecht, maar ik maak mij zorgen over de kwaliteit van deze school en over het feit dat het bestuur met de rug naar de samenleving lijkt te staan," zegt Reinier van Dantzig (D66).



Schijn tegen

Volgens Rutger Groot Wassink (GroenLinks) heeft Cornelius Haga Lyceum de schijn tegen. "Het trackrecord van de bestuurders lijkt niet fris, de islamitische basisscholen vinden de school ook ingewikkeld en van enige transparantie is geen sprake."



De Inspectie controleert vooral de onderwijsprestaties en leermethodes, maar zou, als het aan de gemeenteraad ligt, ook moeten kijken naar de denkbeelden die de jongeren meekrijgen.



Als de Inspectie niet thuis geeft, moet Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs, kijken wat er op deze school gebeurt, vindt de raad. "We moeten hier bovenop zitten," zegt Marjolein Moorman (VVD). "De gemeente kan eisen stellen aan deze school. En als die niet thuis geeft, hoop ik dat we een sterke bondgenoot hebben in het Rijk en Inspectie," aldus Van Dantzig.