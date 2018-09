ING kan rol huisbankier Amsterdam verliezen

Dat bevestigt een woordvoerder van de wethouder na berichtgeving van het FD.



Kock beschouwt de bank als een belangrijke aanjager van innovatie, onder andere met de bouw van de ING-campus. "Maar ik kan mijn ogen niet sluiten voor wat er is gebeurd," zegt hij tegen de krant.



Vorige week werd bekend dat ING een schikking heeft getroffen met het OM in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.



Compliance

In de aanbesteding voor een huisbankier, die naar dit jaar wordt vervroegd, wil wethouder Kock de kwaliteit van de naleving van wetten en regels, in jargon compliance, als belangrijk criterium opnemen.



Tegen het FD zegt hij een signaal te willen afgeven in de richting van zowel Amsterdammers als ING. "De commotie rond de bank, eerst over de beloning van de topman en nu weer over tekortschietende compliance, maakt mijn werk absoluut lastiger. We hebben met de brexit een gouden kans bedrijven, ook banken, naar Amsterdam te halen. Maar de komende tijd zullen de vragen alleen gaan over de compliance bij banken."



Eerlijk

De kans is trouwens groot dat ING de aanbesteding gewoon wint, erkent Kock tegen de krant. "Ik moet eerlijk zijn. We werken met een jaarbegroting van €5 mrd en doen miljoenen transacties per jaar. Er zijn niet zoveel Nederlandse banken die dat kunnen."



Eerder dit jaar riep de D66-fractie al op ING te vervangen vanwege de rel rond de beloning van topman Ralph Hamers. Dat bleek toen niet haalbaar.