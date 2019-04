'In de jaren '70 was Appy Legius een revolutionair'

Krol zakte er één keer door met Legius. Het viel hem op dat de flamboyante verschijning in het Venlose straatbeeld -witte Chevrolet, zwarte bontjas met knalrode voering, strakke broek, hoge laarzen en twee Afghaanse windhonden- in het echt tamelijk introvert was.



Dat erkende hij zelf ook. "Ik was in die tijd nog best bleu," zei Legius in 2012 in Het Parool. "Als ik een taxi moest bellen, kreeg ik een rood hoofd."



Marine

Voordat Legius vanuit zijn geboorteplaats Oirschot was neergestreken in Venlo, had hij in Amsterdam gewoond. Hij werkte er in de horeca. Ook was Legius in dienst geweest bij de marine, waar hij zijn coming-out beleefde. Later werkte hij als steward op de Holland-Amerikalijn.