'Ik wil mannenverzorging naar een hoger plan tillen'

Wij geloven in The Grey Men's Skincare," zegt Philip Hillege (47), mede­oprichter van Skins Cosmetics (elf vestigingen in Nederland). Elke week staan er vijf tot tien nieuwe merken op de stoep die dolgraag bij hem in het schap willen, maar hij is zeer selectief. "We voegen jaarlijks slechts vijf merken toe en werken met een testpanel."



Vijftien procent van zijn klanten is man. "Je hebt de diehards van het eerste uur, daarnaast de mannen die met hun vrouw meehobbelen en uiteindelijk ook wat voor zichzelf kopen én de hetero die op een dag merkt dat hij toch wel een droge kop heeft na het douchen en denkt: laat ik eens wat anders kopen dan dat spul van de drogist.