'Ik voorspel verbrijzelde benen als dit realiteit wordt'

Het eerste wat opvalt: dat het onmiddellijk zo heerlijk rustig voelt op het fietspad. Terwijl links elf snorfietsers over de rijweg snorren, is rechts het fietspad maagdelijk leeg. Fruitig toeterend gaan de snorfietsen door de Ferdinand Bolstraat.



Langzaamaan, tot grote ergernis van de auto's achter hen. Zouden ze, zoals de regels het voorschrijven, over het fietspad hebben gereden, dan zou het bepaald onprettig zijn geweest op dit smalle paadje. Nu biedt de demonstratie vooral een kijkje in de toekomst: het snorfietsvrije fietspad.



Honderden

Voor alle duidelijkheid: dit is precies waar het de snorfietsers níet om te doen is. Met hun demonstratie willen zij aantonen dat de snorfiets never nooit niet tussen de auto's moet worden gedirigeerd. "Levensgevaarlijk," zegt Martin Irrgang, een van de initiatiefnemers van de actie. "We moeten een helmpje op, maar dat gaat je écht niet helpen. Ik voorspel verbrijzelde benen en kapotte knieën als dit realiteit wordt."



Irrgang is een van de weinigen die deze middag op zijn snorfiets is gestapt. Honderden mensen toonden interesse vanachter hun pc, maar uiteindelijk kwamen slechts elf snorfietsers opdagen. Tien minuten voor aanvang is Irrgang nog hoopvol. "We hebben nog even. Misschien dat honderden van ons nog onderweg zijn omdat ze het niet goed kunnen vinden."

Wij staan voor honderdduizenden mensen, miljoenen misschien