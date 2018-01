De school ligt om de hoek van het buurthuis waar twee mannen vrijdagavond met bivakmutsen op en een automatisch wapen binnenstormden.



Enkele leerlingen van groep 8 waren vrijdag in het buurthuis aanwezig toen de mannen de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi doodschoten en twee anderen verwondden. Er was op die avond een kookles gaande.



Bijeenkomst

De ouders van de leerlingen zijn dit weekend per mail van de feiten op de hoogte gesteld. Voor hen was zondag een bijeenkomst georganiseerd.



"Het was een heel goede en mooie bijeenkomst," zegt een moeder op het schoolplein die haar zoontje komt ophalen. Ze vertelt dat twee jongens uit groep acht ten tijde van de schietpartij in het buurthuis aanwezig waren.



Ook een vader van een van de leerlingen heeft het gezien. "We mogen er verder niet over praten," zegt ze.



Veiligheid

Een andere moeder vertelt dat ze er de hele nacht niet van heeft kunnen slapen. Ze zet vlug haar dochter achterop de fiets. "Ik denk eraan om haar van school te halen. Veel ouders praten erover. Ik vind het allemaal doodeng, zo dichtbij komt het. Dan ga ik liever naar een andere school in de buurt."



Op het schoolplein staan twee mannen met blauwe jassen met het logo Leerplicht. Een van hen staat bij de ingang van de schoolpoort, de ander staat midden op het schoolplein. "We zijn hier naartoe gestuurd om de veiligheid van de kinderen in de gaten te houden."



Op de website van de school wordt met geen woord gerept over de schietpartij.



