'Ik vind er niets aan het in mijn eentje goed te hebben'

In het appartement van Gerdi Verbeet staat een leeg hondenhok. Dwergteckel Tipper is in Garderen bij haar echtgenoot Wim Meijer, voormalig PvdA-kamerlid, oud-staatssecretaris en oud-commissaris van de Koningin in Drenthe. Verbeet trouwde met hem in 2010. Het is haar derde huwelijk.



"Ik was pas twintig toen ik voor het eerst trouwde. Zo jong dat ik toestemming moest vragen aan mijn ouders, kun je nagaan.