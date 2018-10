'Ik ken wel gaan zitten speculeren, maar dat hep geen zin'

'Zo ben ik, zo praat ik'

Ik wil dingen weten. Holleeder

In het gesprek (zie update hieronder) vraagt Willem aan Astrid of hij gaat worden gearresteerd. Nu nog niet, denkt Astrid. Misschien later wel, als 'ze (justitie) er nog wat bij vinden'. Dat beaamt Holleeder in het gesprek: 'Ja, dan wel ja."



Astrid ziet die reactie als een bekentenis, houdt de rechter Holleeder nu voor. Holleeder, nu: "Dat is toch logisch? Als ze wat tegen je vinden, word je gearresteerd, natuurlijk, maar er was niks. Ik zit gewoon met haar te praten over dit en dat. Ik héb nergens wat mee te maken."



Officier van justitie Sabine Tammes: "Maar als u niets heeft gedaan, kunnen ze naast de verklaringen van (de tweede kroongetuige) Fred Ros toch niets vinden?"



Holleeder: "Ze gingen niks vinden, want ik had niks gedaan."

Tammes: "Zo staat het hier niet. U lijkt er van uit te gaan dat er meer te vinden is."

Holleeder: "Zo interpreteert u het, want u bent een officier. Ik was helemaal niet bang dat Dino (Soerel) of Fred Ros over mij kon praten, maar dat ze over me zouden gaan liegen. Verder had ik niks te vrezen."



Gesprek

In het gesprek van een uur vraagt Willem liefst zeven keer aan Astrid of hij gaat worden aangehouden.



Holleeder: "Zo ben ik, zo praat ik. Ik wil dingen weten. Hoe het zit. Ik was bang dat ze mij de schuld zouden geven. Dat is het enige. Zo is het toch ook gegaan? Het gerechtshof heeft mij toch ook de schuld gegeven (van het met Soerel samen geven van de opdrachten voor de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl.)? Ik weet niet wat mensen wel of niet heeft gedaan."



Officier van justitie Lars Stempher: "Waarvan had Dino Soerel u in (liquidatieproces) Passage de schuld kunnen geven dan?"

Holleeder: "Daarover beroep ik me op mijn zwijgrecht. Ik wil daar niet over praten en ik wil niks zeggen over Dino Soerel. Dino heeft met mij nooit gesproken over liquidaties en de vraag of hij terecht is veroordeeld kan alleen hij beantwoorden."