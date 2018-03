'Iets van prostitutie gaande' in appartementen Houtmankade

Dat er iets met prostitutie gaande was, dacht ik allang Een bewoner

Grada Peskens, die een paar huizen verder woont, hoorde van een buurman dat er 'vrouwen van lichte zeden en drugshandel' in het pand zaten.



"Er staan altijd grote auto's voor de deur. Zij staan er enige tijd en vertrekken dan weer. Er is een enorme toeloop."



Er wonen opvallend veel vrouwen in de betreffende woningen, zegt ze. "Flink opgemaakt en hooggehakt. Niet de doorsnee vrouw die je hier op de kade tegenkomt."



Bewonerssamenstelling

De politie doorzocht dinsdag veertig woningen op de Houtmankade 87, 89 en 91. De woningen kwamen naar voren vanwege de 'bijzondere bewonerssamenstelling'.



Er werden diverse signalen van woonfraude, witwassen, identiteitsfraude en drugshandel geconstateerd.



Drie personen zijn tijdens de actie aangehouden op verdenking van witwassen. Nog eens vier mensen zijn aangehouden vanwege een kleine hoeveelheid harddrugs.



Daarnaast is een aantal woningen bezocht om te controleren of de woonvoorschriften werden nageleefd.



In twaalf gevallen hadden de bewoners geen huisvestingsvergunning voor een particuliere sociale huurwoning. Zij kregen een dwangsom van 6500 euro opgelegd.



Een dertiende persoon werd een dwangsom opgelegd van 20.500 euro vanwege het illegaal gebruiken van de woning voor shortstay, het verhuren van een vrijesectorhuurwoning voor een korte periode.



Straat afgezet

Voor de actie, die duurde tot in de middag, was een deel van de straat afgezet met hekken. Een Italiaanse bewoner van het pand, die niet bij naam wil worden genoemd, werd ook van zijn bed gelicht. "Ik schrok me dood, ineens stond de politie aan mijn bed."



Van criminele activiteiten in het doorgelichte pand was hem niets bekend.



Dat geldt ook voor de Curaçaose eigenaresse van het voormalige Beauty Massage DJ, die eveneens werd onderzocht. "Ik bemoei me niet met die andere meiden. Ik woon hier alleen, ik werkte elders."