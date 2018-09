'Identiteitspapieren Arjen Kamphuis gevonden'

TV2 meldt verder dat twee Nederlandse agenten in Bodø zijn gearriveerd om te helpen bij het onderzoek.



Een visser vond de bezittingen van Kamphuis bij de kust in de buurt van de Kvænflåget, een kleine berg die ligt tussen Fauske and Rognan. Dat is ten oosten van Bodø, de plaats waar Kamphuis op vakantie was. Hij wordt sinds 20 augustus vermist. Hij is volgens het Noorse tv-station voor het laatst gezien bij het uitchecken van een hotel in Bodø.



De politie heeft aanleiding om te denken dat de man op die dag met de trein van Bodø naar Rognan is gereisd. Of hij daadwerkelijk op de plek is geweest waar de spullen nu zijn gevonden, kan de politie nog niet zeggen.



Eerder kwamen er 25 tips binnen na een Noorse tv-uitzending over de vermiste cybersecurityspecialist. Hij woont en werkt in Amsterdam en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland.



