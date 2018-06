'Huis-aan-huisblad City is het antwoord op folderbeleid'

Het wekelijkse gratis blad prijst zich expliciet aan als het antwoord op het Amsterdamse folderbeleid. Sinds begin dit jaar mogen reclamefolders niet meer zomaar in de bus belanden, tenzij daarvoor goedkeuring is gegeven middels een ja-ja-sticker.



Huis-aan-huisbladen zijn echter uitgesloten van dit nieuwe beleid, en uitgeverij H.A.H Retail speelt daarop in. Naar eigen zeggen onderscheidt City, dat partners heeft gevonden in onder meer Blokker, Kruidvat en Dirk van den Broek, zich van andere huis-aan-huisbladen door zijn 'eigentijdse aanpak'.



Hyperlokaal nieuws

Behalve informatie en aanbiedingen, belooft het blad wekelijks 'boordevol lokaal en hyperlokaal' nieuws te staan, met veel aandacht voor milieu en verduurzaming. Duurzaamheid en papierverspillingen behoorden juist tot de belangste kritiek op de gratis reclamefolders.



Ook heeft een aantal columnisten en een cartoonist zich aangesloten bij het blad. Zij moeten ervoor zorgen dat het blad wekelijks een 'aangename mix van need to know en nice to know informatie' bevat.



Andere steden

Vooralsnog wordt City alleen verspreid in Amsterdam, maar de uitgeverij heeft de ambitie om City ook in andere steden uit te brengen waar gewijzigde regels gaan gelden voor de bezorging van reclamedrukwerk.



Vorig jaar viel het doek juist voor een ander huis-aan-huisblad in Amsterdam. In een grote reorganisatie deed TMG Media een groot deel van zijn huis-aan-huisbladen van de hand waaronder Stadsblad De Echo in Amsterdam. Het blad hield toen op als zelfstandige titel en wordt alleen nog als tweewekelijks katern toegevoegd aan de gratis krant Metro.



