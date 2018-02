'Houtkachels zijn slecht voor de luchtkwaliteit'

Het heeft zin dat er wat gebeurt, denk aan voorlichting

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen begint het Longfonds een campagne met op de website de mogelijkheid om voor de eigen postcode een schatting te maken hoe schoon de lucht is.



Uit de TNO-berekeningen blijkt dat in Amsterdam verkeer goed is voor 20 procent van de stikstof­dioxide in de lucht.



De Gezondheidsraad stipte houtrook onlangs ook al aan als bron van luchtvervuiling. Het voornaamste adviesorgaan van de overheid op het gebied van de volksgezondheid benadrukte wel dat een betrouwbare schatting nog niet goed mogelijk is, omdat weinig bekend is over de locaties van kachels en het stookgedrag.



Gezondheidsklachten

Hoe dan ook zal houtstook aan belang winnen als bron van roet in de lucht binnen de steden. Door betere roetfilters wordt bijvoorbeeld het verkeer dat namelijk minder. De bijdrage van houtstook zal toenemen van zo'n 20 procent in 2015 tot 30 procent in 2020, schatte de Gezondheidsraad.



De Amsterdamse GGD vindt dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden, omdat het in een dichtbevolkte stad veel overlast en gezondheidsklachten veroorzaakt. De Partij voor de Dieren dringt in raadsvragen aan op meer onderzoek.