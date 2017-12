'Hotels Amsterdam duurste van Europa tijdens Nieuwjaar'

Dat beweert de Franse vakantiewebsite Allovoyages.fr. De website vergeleek de prijzen voor een hotelkamer tijdens Oud en Nieuw in 40 Europese steden. Ook keek het naar de prijsstijgingen ten opzichte van een rustigere periode.



Daaruit komt naar voren dat een overnachting in een tweepersoonskamer in Amsterdam tijdens de jaarwisseling gemiddeld 314 euro kost. Dat is zo'n 147 euro meer dan in januari voor een hotelkamer moet worden betaald.



Zuidoost

De goedkoopste hotelkamers tijdens de jaarwisseling zijn te vinden in Zuidoost, blijkt op Booking.com. Daar kunnen toeristen nog een tweepersoonskamer vinden voor minder dan 200 euro.



De duurste beschikbare kamer op de website is van Hotel TwentySeven, dat in oktober op de Dam opende. Daar is nog een suite te boeken voor 1.300 euro.



Edinburgh

De op een na duurste stad is de Schotse hoofdstad Edinburgh. Toeristen die daar Oud en Nieuw willen vieren moeten er rekening mee houden dat ze 293 euro moeten neerleggen voor een overnachting.



Wat betreft de prijsstijging spannen hoteliers in Praag de kroon. Tijdens de jaarwisseling kost een overnachting hier gemiddeld zeven keer zoveel als in een rustige periode.



De Top 5

1. Amsterdam 314 euro (+147 procent)

2. Edinburgh 293 euro (+218 procent)

3. Praag 274 euro (+697 procent)

4. Venetië 272 euro (+274 procent)

5. Wenen 264 euro (+256 procent)



