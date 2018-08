'Horrorvlucht' na anderhalve dag wachten op Schiphol

Het overkwam Rachid Boach. "Het was een soort horrorvlucht," zegt de Nederlander tegen het AD.



Bouach was een van de ruim 80 'gelukkigen' die woensdagavond dan eindelijk naar Al Hoceima vlogen. Althans: dat was de bedoeling.



Door nog onbekende redenen kon het toestel volgens hem niet landen in de havenstad annex badplaats.



"Na drie keer tevergeefs proberen, vlogen we door naar Nador. Daar probeerde de bemanning het toestel ook tot driemaal toe aan de grond te zetten maar dat lukte evenmin. Nu zijn we geland in Oujda, maar mogen we het vliegtuig niet uit. Er wordt naar verluidt gekeken hoe we alsnog in Al Hoceima kunnen komen," liet Boach woensdagavond in een whatsappbericht weten.



Vijf keer vertraagd

Zijn oorspronkelijke vlucht AT 621 stond dinsdag gepland om 10.20 uur, maar werd vijf keer vertraagd. De andere helft van de circa 170 passagiers is achtergebleven op Schiphol en vliegt misschien donderdag naar Al Hoceima.



Boach: "Ik probeer niet boos te worden op mensen die hier niets aan kunnen veranderen, maar mijn bloed kookt."



Het was volgens hem 'totale chaos' in de lobby van het Ibis-hotel bij Schiphol waar hij en de andere passagiers dinsdagnacht noodgedwongen doorbrachten. "De communicatie was heel slecht. Er zaten hele families met kinderen en oudere vrouwen. Niemand wist waar hij aan toe was en kon ook niet bij zijn of haar bagage."