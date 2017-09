'Hoofdkantoor Thyssenkrupp Tata Steel wordt niet omvangrijk'

IJmuiden blijft een heel sterke R&D-plek voor de combinatie Hans Fischer (Tata Steel)

Theo Henrar, directeur van Tata Steel Nederland, onderstreept dat Kamp onlangs op weg naar een werkbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland nog speciaal een tussenstop plande in Mumbai om het Nederlandse vestigingsklimaat onder de aandacht te brengen.



Tata Steel heeft goede hoop dat het verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg van de fusie in IJmuiden niet tot gedwongen ontslagen leidt. Via natuurlijk verloop van het relatief oude personeelsbestand denkt Tata Steel al een heel eind te komen.



Om die reden bestaan daar ook al veel regelingen, anticiperend op digitalisering en automatisering van de productie.



Tot 4000 banen

Toen woensdagmorgen bekend werd dat beide staalgiganten hun samensmelting doorzetten werd hardop gesproken over het verlies van tot vierduizend arbeidsplaatsen op het totaal van 48.000 arbeidsplaatsen die Thyssenkrupp en Tata Steel samen hebben in Europa. Het is nog niet duidelijk waar arbeidsplaatsen komen te vervallen.



Behalve om kantoorbanen die overbodig worden doordat afdelingen op het gebied van inkoop en logistiek worden samengevoegd, zou het daarbij voor een deel ook kunnen gaan om banen bij bedrijfsonderdelen die afgestoten worden, volgens Tata Steel.



Tata Steel benadrukte verder het belang van de researchafdeling van 350 mensen bij het vroegere Hoogovens in IJmuiden. "IJmuiden blijft een heel sterke R&D-plek voor de combinatie. Die kan ook nog uitgebreid worden," aldus Fischer.