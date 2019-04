'Het kantorenbeleid komt te laat en is te streng'

De gemeente moet niet te veel willen sturen Rudolf de Boer van CBRE

"De gemeente moet niet te veel willen sturen. Bedrijven zullen door deze maatregel onzeker worden en sneller voor andere steden kiezen. Grote huurders willen horen dat ze snel kunnen komen. Anders doen ze het niet."



"De definitie van die bedrijven wordt een hele lastige opgave," zegt ook vastgoedadviseur Rudolf de Boer van CBRE. "Zo'n clausule kun je op verschillende manieren uitleggen. In het verleden hebben we daar genoeg voorbeelden van gezien. Hiermee geeft de gemeente een verkeerd signaal."



Leegstand

Volgens De Boer komen de kantorenplannen veel te laat. "De komende vier jaar zal in Amsterdam niets veranderen. Op dit moment is de leegstand nog maar 4 procent, eind van dit jaar zal dat 2,5 procent zijn."



Bedrijven, zowel nieuwkomers als Amsterdamse ondernemers die willen groeien, vinden daardoor geen ruimte meer. "Het tekort aan kantoorruimte zal verder groeien en de huren zullen verder stijgen. Dat heeft absoluut gevolgen voor de economische groei van Amsterdam."



De Boer vraagt zich af politiek en ambtenarij wel de capaciteit hebben om alle kantorenplannen uit te voeren. "Amsterdam is ook bezig met een enorm woningbouwprogramma, Daar zien we nu al vertragingen ontstaan."



Volgens directeur Kees Noorman van ondernemersvereniging Oram pakt de gemeente de ontwikkeling van de stad in verkeerde volgorde aan. "Natuurlijk is er behoefte aan nieuwe kantoren in de stad, net zo goed als er behoefte is aan nieuwe woningen en bedrijfsterreinen. Maar de gemeente pikt er nu telkens één onderwerp uit. De samenhang ontbreekt."



Noorman vreest dat bedrijfsterreinen het kind van de rekening worden. "Zoals in de haven, waar straks al die woningen en kantoren moeten komen. Maar bedrijfsterreinen leveren veel werkgelegenheid op, met name voor lager opgeleiden."