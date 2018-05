Een liquidatie komt zelden uit de lucht vallen, maar aan de onderwereldmoord begin 2003 op Heinekenontvoerder Cor van Hout (45) en zijn metgezel Robert ter Haak (36) gingen vele kwesties vooraf. Op de eerste dag van de behandeling van de dubbele moordzaak kwam de rechtbank maar tot de millenniumwissel.



'Homofielenbos'

'Oudste rechter' Benedicte Mildner ging terug naar de Heinekenontvoering in 1983. Naar de vlucht van Cor van Hout en Willem Holleeder. Waar meerdere getuigen onder wie Thomas van der Bijl zelf hebben verteld dat die oude vriend hun deel van de losgeldmiljoenen opgroef in 'een homofielenbos' in Parijs, ontkende Holleeder dat opnieuw met klem.



Hij groef de miljoenen zélf op. Niet in Parijs, maar in Nederland, bij Lage Vuursche. "Bij een boom met de letter F. Ik kan het aanwijzen."



Open grenzen

Losgeldmiljoenen naar Frankrijk slepen zou onzinnig zijn. "Toen waren er nog geen open grenzen en alles wat uit Nederland kwam, werd gecontroleerd, want Nederland is: drugs."



En: "Het is niet zomaar dat je ergens voor lang geld kan begraven. Dat gaat rotten. Daar gaan knaagdieren aan knagen. Ik heb het zelf al heel snel na de ontvoering opgegraven."

"Kunt u daar één bewijsmiddel voor noemen?!" Raadsman Sander Janssen