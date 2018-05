'Heropening vacature burgemeester is kardinale blunder'

29 Er hebben 29 personen een gooi gedaan naar het burgemeesterschap, van wie er 4 met de nodige ervaring.

De procedure wordt heropend zodat de commissie uit een 'bredere selectie' van geschikte kandidaten een keuze kan maken.



'Een kardinale blunder, die het aanzien van de nieuwe burgemeester, het ambt en de stad beschadigt,' vindt de groep (oud-)politici. Volgens hen is het burgemeesterschap niet zomaar een baantje waarop men bij nader inzien toch maar solliciteert.



Welke ronde?

'De functie vraagt om totale overgave en betrokkenheid bij het wel en wee van de stad. De afweging is heel eenvoudig, doe ik het wel of doe ik het niet?' schrijven de politici. 'Daarin is geen plaats voor allerlei strategische afwegingen. Iemand die in de eerste ronde niet solliciteerde, is daarmee per definitie niet geschikt.'



De groep pleit ervoor dat bij het aantreden van de nieuwe burgemeester bekend wordt gemaakt in welke ronde hij of zij solliciteerde. 'Anders zullen we nooit weten of hij of zij onvoorwaardelijk voor de stad koos.'



