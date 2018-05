'Hernieuw oproep bij VN voor MH17-onderzoek'

In een persconferentie van het Joint Investigation Team (JIT) werd donderdag bekendgemaakt dat de Buk-raket die het vliegtuig uit de lucht schoot afkomstig was van een legerbasis bij het Russische Koersk.



De coalitiepartijen willen van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok onder meer weten of hij de conclusies van het JIT onderschrijft.



Resolutie 2166

Onderzoeksleider Fred Westerbeke noemde het onder meer "niet juist'' dat Rusland niet zelf heeft gemeld dat de Buk-installatie deel uitmaakte van de 53e Luchtafweerraketbrigade.



VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat Blok in de Veiligheidsraad nogmaals de aandacht vestigt op Resolutie 2166. In die resolutie, die in 2014 unaniem werd aangenomen, worden alle VN-lidstaten opgeroepen volledig mee te werken met het onderzoek naar de ramp en dat de daders ter verantwoording worden geroepen.



Wat Joël Voordewind betreft is nu "bewezen dat Rusland informatie heeft achtergehouden''. Sjoerd Sjoerdsma (D66) beschouwt de persconferentie van het JIT als "een bevestiging van wat iedereen al vermoedde''.



Premier Rutte

Ook de oppositie reageert fel op de bevindingen van het JIT. Volgens Lilianne Ploumen (PvdA) is nu bevestigd wat velen al vermoedden. "De BUK-raket waarmee de aanslag op de MH17 is gepleegd, kan niet anders dan afkomstig zijn uit Rusland.''



Michiel van Nispen (SP) hoopt dat de nieuwe bevindingen "bijdragen aan de opsporing en vervolging van de daders''.



Premier Mark Rutte liet weten een dag eerder terug te keren van de handelsmissie in India, omdat hij aanwezig wil zijn bij de wekelijkse ministerraad. Daar worden de meest recente onderzoeksresultaten van het Joint Investigation Team besproken.



Rutte sprak in India zijn waardering uit voor het werk van de JIT-onderzoekers. De premier kan nog niet vooruitlopen op eventuele actie naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. "Daar worden vrijdag ongetwijfeld direct mededelingen over gedaan," aldus Rutte.



Minister Blok is met het koningspaar mee op staatsbezoek in Luxemburg. Dat duurt nog tot en met vrijdag, maar de bewindsman keert vrijdagmorgen vroeg terug voor de ministerraad, aldus een woordvoerder van het ministerie.



Blok vindt de laatste resultaten van het JIT een "ernstige constatering". Ook toonde hij zich onder de indruk "van het vergaarde bewijs".