'Herlocatie EMA naar Amsterdam inzet procedurele strijd'

Alsof wij als parlement bij het kruisje moeten tekenen. Daar zij wij niet voor. De Italiaanse parlementariër over de manier waarop Amsterdam het EMA kreeg toegewezen

Twaalf Europese parlementsleden kregen een rondleiding in het Spark-gebouw op Sloterdijk, het tijdelijke gebouw waar het Europese Medicijnagentschap EMA vanaf 2019 neerstrijkt. Ook gingen ze kijken op de Zuidas, waar op 15 november 2019 het permanente gebouw gebruiksklaar moet zijn. En vervolgens stonden het Italiaanse parlementslid Giovanni La Via en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de internationale pers te woord.



Andersom

De Jonge refereerde nog even aan een voetbalwedstrijd om het Italiaanse leed te verzachten. "Milaan heeft verloren van Amsterdam na een strafschoppenserie," zei hij in het Engels. "In het voetbal verliezen wij meestal van Italië, maar nu was het andersom."



De Jonge maakte van de gelegenheid gebruik om Europese parlementsleden met stevige beloften gerust te stellen. Hij zei dat Nederland garandeerde dat het gebouw op de Zuidas op tijd klaar is: 15 november 2019. Ook garandeerde hij dat het Medicijnagentschap het werk kon continueren. "Als de vestiging van EMA dan duurder wordt dan aanvankelijk gedacht, is dat niet voor de rekening van EMA, maar voor Nederland."



Italiaans ongenoegen

Dat waren antwoorden die La Via graag hoorde. Maar de Italiaan gebruikte het persmoment om ook zijn ongenoegen te uiten over de gevolgde procedure. Het Europese Parlement heeft eigenlijk geen enkele inspraak gehad in de herlocatie van de EMA, omdat de Europese Raad via een eigen procedure Amsterdam heeft aangewezen, waarna dat besluit is voorgelegd aan het parlement. "Alsof wij als parlement bij het kruisje moeten tekenen," aldus La Via. "Daar zij wij niet voor. Bij een volgende procedure moet dat anders."



De Jonge onderschreef die lezing. "De herlocatie van EMA is onderdeel van een procedurele strijd in Europa. Wij willen daar geen deel van uitmaken en zullen ons houden aan de beloften die we in het bid hebben gedaan."



De keuze voor Amsterdam is daarnaast ook een groot politiek spel in Italië. Op 4 maart gaan de Italianen naar de stembus. Silvio Berlusconi aast op een comeback en speelt in op de veronderstelde zwakte van de huidige Italiaanse regering, die EMA aan Amsterdam verloor.



Milaan geen tegenkandidaat

Op 14 maart, ruim na de Italiaanse verkiezingen, moet het Europese parlement 'bij het kruisje tekenen', zoals La Via zei. Dan moet het parlement de al gevallen beslissing voor Amsterdam formeel vormgeven. Bij die stemming is Milaan geen tegenkandidaat. Naar verwachting zullen de parlementsleden zich uitspreken voor Amsterdam, maar wel procedurele zaken willen wijzigen.



Milaan heeft het Europese Hof om opschorting van het besluit om de EMA vanuit Londen naar Amsterdam te huisvesten gevraagd. De juridische dienst van de Europese ministerraad denkt dat het verzoek niet ontvankelijk is.



EMA moet Londen verlaten vanwege de Brexit.