'Hennep is het gewas dat de mensheid gaat redden'

Dit is een verhaal over een plant.



Of nou ja, het is een verhaal over een man en een plant. Het gaat over Ben Dronkers, wiens leven in het teken staat van de Cannabis Sativa Hollandica, oftewèèèèl: nederwiet. En dan nog 499 andere soorten van de mooiste, grootste, sterkste en nuttigste plant op aarde.



Zeventien was Dronkers, toen hij op de Maasbrug in Rotterdam zijn eerste jointje rookte. Meer dan een halve eeuw later heeft hij een bedrijf dat je zonder veel overdrijving een imperium kunt noemen.