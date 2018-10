'Help nieuwe studenten beter op weg'

Oplossing is simpel: een introductietijd voor eerstegeneratiestudenten om ze handvatten te geven

"Ze hebben bijvoorbeeld geen studieplek thuis omdat ze nog thuis wonen en niet veel ruimte hebben. Er is thuis niemand die ze kan uitleggen hoe dingen werken."



"Ze werken veel uren omdat ze niet willen ­lenen, hebben soms mantelzorgtaken. Ze durven niet de docent om hulp te vragen omdat ze hebben gehoord op de open dag dat je op het hbo 'vooral heel zelfstandig moet werken'.



Of ze melden zich niet aan voor studies met een selectie omdat ze denken dat ze het toch niet ­halen.



En daar kijkt het bindend studieadvies om de hoek. "Het hbo biedt weinig ruimte om even te wennen. Als je het eerste blok verknalt, heb je meteen een negatief advies," zegt Elffers.



De oplossingen is vrij simpel. De Vrije Universiteit Amsterdam doet het al: een introductietijd voor eerstegeneratiestudenten om ze handvatten te geven voor hun studie. De HvA overweegt het ook, net zoals inzetten op meer studentmentoren, zegt Veraa.



"Het is geen betutteling of weggegooid geld. Het is praktisch, want als je stopt met je studie kost dat nog veel meer."