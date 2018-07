'Hé grijze met je kutkop, wil je dood?' hoort de ombudsman

Stadsmarketing is het niet: 'Amsterdam verandert in de nacht in een jungle zonder wetten. En de politie kijkt machteloos naar misdaad en geweld.' Of deze: 'Straatracen, drugs dealen en illegale taxi's zouden gemeengoed zijn.'



De gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond haalde afgelopen weekend met zijn noodkreet over het red light district de Britse dagbladen als The Sun en Daily Mail, maar ook de pers in Frankrijk en zelfs Rusland.