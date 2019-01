'Havenbedrijf vreest conflicten bij komst woningen Hembrugterrein'

Het Havenbedrijf is als eigenaar van Westpoort bang dat de havenindustrie zwaar moet gaan inbinden als blijkt dat die in de nieuwe woonwijk te veel overlast oplevert.



Dat bevestigt het Havenbedrijf aan het Financieele Dagblad, na berichtgeving van vakblad Schuttevaer. Een woordvoerder zegt tegen de krant dat het Havenbedrijf zich herkent in de strekking van het artikel maar wil niet verder op de inhoud ingaan omdat de zaak nog ligt bij de Raad van State.



Eerder deze maand verkocht het Rijk het terrein aan projectontwikkelaar ABC Planontwikkeling. Duizend woningen, zowel koop als huur, zullen volgens de plannen verrijzen op de westflank van het oude fabrieksterrein.



Woonwijk

Maar het Havenbedrijf is volgens vakblad Schuttevaer bang dat die industrie fors moet inbinden als blijkt dat die in de nieuwe woonwijk te veel overlast oplevert. De plannen zouden bovendien een gevaar vormen voor scheepstransport van gevaarlijke stoffen.



Omdat in de plannen voor de ontwikkeling van het terrein is uitgegaan van wat de havenbedrijven nu aan overlast mogen veroorzaken, is volgens Schuttevaer bovendien uitbreiding van de havenactviteiten uitgesloten. 'De bedrijven langs het Noordzeekanaal worden op slot gezet.'



De Raad van State oordeelt binnen enkele maanden.



