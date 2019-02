(Hart)verwarmende Valentijnsdag: 10 graden

Warmer in het zuiden

Overigens: wie zijn Valentijn echt in het zonnetje wil zetten, kan hem of haar het beste trakteren op een dagje Maastricht. In het zuiden van Limburg wordt het namelijk nog een paar graden warmer. Vrijdag wordt in het zuiden zelfs 15 graden verwacht. Dat zou de eerste lokale lentedag van het jaar betekenen.



Een landelijke lentedag lijkt er nog niet in te zitten, in De Bilt wordt het naar verwachting maximaal een graad of 13. De laatste keer dat er in De Bilt een lentedag werd gemeten, was op 6 november. Destijds werd het 19,0 graden. Bij weerstation Twenthe werd met 16,5 graden op 7 november de laatste keer lokaal een lentedag gemeten.