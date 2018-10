'Grote financiële problemen bouwer Y-towers in Noord'

Het Duitse bedrijf zou volgens het vakblad voor bouw flink verlies lijden en ruziën met opdrachtgevers en onderaannemers.



Doordat Züblin van het project is gehaald, ligt de bouw van megacongreshotel Maritim en appartemententoren Y-towers stil. Daarmee komt vooralsnog een streep door de vervolmaking van het voormalige Shellterrein in Noord.



Züblin is een grote speler in Nederland. In 2017 boekten ze een omzet van 81 miljoen euro. Ze hebben daarnaast voor 250 miljoen euro aan Nederlandse projecten in de portefeuille.



