'Groot deel Airbnb's in handen van pandjesbazen'

Ruim 14 procent van het aanbod is in handen van eigenaren met drie tot tien huizen op de verhuursite, blijkt uit onderzoek van deze twee partijen.



In totaal bezit bijna 40 procent van de Amsterdamse Airbnb-verhuurders meer dan één woning. Ruim 8 procent van de aanbieders op de verhuursite heeft zelfs 10 of meer woningen te huur.



Een kanttekening is dat sommige particulieren gebruik maken van sleutelbedrijven die de verhuur voor hen regelen. Dit soort bedrijven beheren meerdere huizen op de Airbnb.



Dat maakt het onzeker of daadwerkelijk 14 procent van het aanbod op Airbnb in handen is van vastgoedeigenaren.



Vastgoedhufters

Airbnb zet zichzelf neer als een platform waarop mensen kunnen bijverdienen door hun eigen woning een deel van de tijd te verhuren, maar ook investeerders zien mogelijkheden om met de verhuursite goed te verdienen.



De gemeente Amsterdam doet er alles aan om dit soort grootverhuurders aan te pakken. Deze 'vastgoedhufters', zoals de gemeenteraad ze noemt, zorgen met hun illegale hotels voor overlast en woonfraude.



Boetes

Amsterdam schreef vorige jaar een recordbedrag van 4,2 miljoen euro aan boetes uit aan verhuurders die zich niet aan de regels houden, zoals de maximale verhuurtermijn. Die werd onlangs teruggebracht van 60 naar 30 dagen.



Ook moeten Amsterdammers die hun woning aan toeristen verhuren, dat sinds oktober melden aan de gemeente.



Vorige maand bleek wel dat in 2017 er een einde is gekomen aan de groei van Airbnb in Amsterdam. Het aantal Amsterdamse advertenties op Airbnb daalde, tot genoegen van de gemeente.



