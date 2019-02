'Greg R. liet liquidatie plegen in opdracht van drugsbaron'

Volgens Tony de G. wist Greg R. dat wapens en auto's die hij door medeverdachten liet opslaan in zijn loods in Mijdrecht gebruikt zouden worden bij liquidaties

De recherche vermoedt dat de schutter vluchtte in een gestolen Toyota Auris die later die nacht in Den Haag in brand is gestoken. Die Toyota is vlak voor de moord op camerabeelden van de Langenhorst te zien. Een gestolen BMW 325i die rond half twee 's nachts uitbrandde in Rotterdam-Zuid heeft mogelijk ook een rol gespeeld bij de liquidatie.



Kroongetuige Tony de G.

De recherche kreeg moeizaam zicht op de achtergronden van de liquidatie, maar onlangs kwam het onderzoek in een stroomversnelling en kwamen de Turkse vermoede opdrachtgever en de vermoede tussenpersonen Greg R. en Delano R. in beeld.



Kroongetuige Tony de G. (34), één van de verdachten van de moord op Jaïr Wessels, heeft sinds zijn overstap naar justitie eind 2017 volop verklaringen afgelegd over onderwereldmoorden, voorbereidingen van liquidaties, bedreigingen pogingen tot doodslag en wapenbezit. Volgens hem wist Greg R. dat wapens en auto's die hij door medeverdachten liet opslaan in zijn loods in Mijdrecht gebruikt zouden worden bij liquidaties.



Of hij ook heeft verteld dat Greg R. en Delano R. betrokken waren bij de liquidatie van Zeki Yumusak, willen politie en justitie niet zeggen. Justitie denkt de inhoud van De G.'s verklaringen pas eind dit jaar naar buiten te kunnen brengen omdat daarnaar eerst nog volop onderzoek moet worden gedaan.



De advocaten van Greg R. En Delano R. waren donderdagmorgen nog niet op de hoogte van de nieuwe verdenkingen. Raadsman Christian Flokstra van Greg R.: "Ik heb hierover van het OM of de politie nog niets gehoord, dus ik kan er nu verder geen commentaar op geven."