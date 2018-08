'Granaat frietzaak Vleminckx staat op zichzelf'

Vooralsnog worden de zaken dan ook door verschillende rechercheteams onderzocht.



De politie kon vrijdagochtend nog niet zeggen of er verdachten en motieven in beeld zijn in de verschillende onderzoeken. Wel heeft de recherche een van de vluchtscooters gevonden die daders hebben gebruikt bij een van de drie incidenten aan de Johan Huizinga­laan in Slotervaart.



Het gaat om de motorscooter waarop de daders zijn gevlucht die in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief hadden laten ontploffen voor Marokkaans-Javaans restaurant MaroVaan op nummers 116 en 118 - waardoor de voordeur en gevel van het restaurant beschadigd raakten en het glas uit een bushokje werd ge­blazen.



Sluiting?

Het gaat om een zilverkleurige ­Suzuki Burgman, die op 26 april is gestolen in de Haarlemmermeerstraat in ­Amsterdam-Zuid.



De scooter stond geparkeerd in de Wilhelmus Leemanstraat, niet ver van de Johan Huizingalaan. De ­recherche zoekt getuigen die de ­motor, met (vals) kenteken MH-25-YX recent hebben zien rijden of staan.



Burgemeester Femke Halsema ­beraadde zich vrijdagochtendmorgen nog over de vraag of ze behalve schoonmaakbedrijf HBS ook andere zaken zal ­laten sluiten vanwege de beschietingen of bedreigingen met explosieven. HBS is al gesloten, omdat de eerste vier incidenten vooral tegen de 36-jarige eigenaar gericht lijken te zijn.



