'Goederenvervoer in de stad moet slimmer'

Dat constateren onderzoekers van ABN Amro in het 'Nationaal onderzoek schone stadsdistributie'. In steden wordt het bijvoorbeeld steeds drukker met bezorgdiensten, door de toenemende online bestedingen.



Ook winkels en horeca-gelegenheden in de binnenstad moeten bevoorraad worden. Om verstopping te voorkomen zouden bedrijven kunnen inzetten op zogeheten 'hubs' aan de rand van de stad.



Daarvandaan kunnen artikelen dan met elektrische voertuigen de stad in gebracht worden.



Naar de bouwplaats

Ook bij bouwprojecten kan de stroom aan goederen worden beperkt. Zo zijn er voorbeelden van projecten waarbij alle materialen op een makkelijk bereikbaar punt worden verzameld en van daaruit naar de bouwplaats worden vervoerd.



Volgens de economen van ABN Amro zijn verladers, vervoerders en brancheorganisaties nog te weinig bezig met dit soort oplossingen.



Uit onderzoek van de bank en Logistiek.nl bleek 87 procent van de ondervraagden te vinden dat goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet. Drie op de vijf ondervraagden vindt echter dat de sector daarvan te weinig werk maakt.



Het is de ambitie van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) dat goederenvervoer in 2025 in binnensteden alleen nog elektrisch plaatsvindt.



In Amsterdam vindt al steeds meer vervoer elektrisch plaats. Zo bezorgt PostNL in de binnenstad met e-bikes en is het de wil van de gemeente dat meer pakketvervoer over de grachten plaatsvindt.



Lees ook: Hoe verwerkt de stad straks 100.000 pakketten?