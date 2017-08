'Goede kans om vallende sterren dit weekend te zien'

Hoewel het zaterdag overdag nog kan regenen trekt in de loop van de dag de lucht steeds verder open, voorspelt Weeronline.



In de nacht van zaterdag op zondag trekken weliswaar nog wat wolkenvelden over, maar zijn er genoeg heldere momenten. Weeronline verwacht dan 27 vallende sterren per uur. Het hoogtepunt van de meteorenregen is in de nacht van zondag op maandag met 44 stuks per uur.



Ook voor die nacht worden wolkenvelden verwacht, maar ook dan afgewisseld door heldere perioden. Ook in de twee nachten daarna zijn nog altijd ruim 20 meteoren te zien.



Roet in het eten

Wel kan het licht van de maan roet in het eten gooien. Die komt zaterdag om 23.00 uur op en zondagavond gebeurt dit om 23.47. De beste tijd om de vallende sterren waar te nemen is volgens de meteorologen tussen zonsondergang en het moment dat de maan opkomt.



Wim Nobel, voorzitter van de Volkssterrenwacht Amsterdam, vertelt dat je het beste naar het oosten kunt kijken. "Zoek een hoge plek op, zodat je geen last hebt van het licht van straatlantaarns." Een donkere plek opzoeken, zoals het Amsterdamse Bos, heeft volgens Nobel geen zin. "Dan staan er weer bomen in de weg. Je kunt beter zorgen dat je veel lucht ziet dan je druk maken om lichtvervuiling."



Elk jaar rond 13 augustus zijn er bij helder weer veel vallende sterren te zien. Deze meteoren horen bij de Perseïdenzwerm, waarbij vele tientallen vallende sterren per uur zijn te zien. De lichtstrepen in de lucht zijn brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle, die als vallende sterren aan de hemel zijn te aanschouwen.