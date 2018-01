'Gevaarlijke' shishalounge in West gedwongen gesloten na brand

Op 17 januari brak 's nachts brand uit in de aanbouw van het waterpijpcafé. De brand zelf was snel onder controle, maar door de vrijgekomen rook moesten boven- en naastgelegen woningen wel ontruimd worden.



Volgens de gemeente is het niet het eerste incident in de shishalounge, wat voor onrust zorgt bij buurtbewoners. Zij zouden zich niet meer veilig voelen in hun eigen woning. Een aantal omwonenden startte zelfs een petitie om het café weg te krijgen.



Smeulende kooltjes

Vorig jaar kreeg de shishalounge al een laatste waarschuwing, toen er smeulende kooltjes werden ontdekt, terwijl er niemand aanwezig was en de afzuiginstallatie niet aanstond.



Omdat het langer open blijven van het café een gevaar oplevert voor de buurt, is de zaak nu voor onbepaalde tijd gesloten.