'Gemeente loopt financiële risico's met stadsverwarming'

De gemeente loopt financiële en juridische risico's Rekenkamer Amsterdam

Staatssteun

Het gevolg is dat de gemeente volgens de Rekenkamer financiële en juridische risico's loopt. Zo is de uitbreiding van stadsverwarming naar nieuwe buurten onderhands gegund aan Westpoort Warmte.



De Rekenkamer vraagt zich hardop af of dat wel strookt met Europese staatssteun- en aanbestedingsregels. Als concurrenten van Nuon en AEB zich daardoor gedupeerd voelen, loopt de gemeente juridische risico's.



Een ander voorbeeld is dat de gemeente afvalenergiebedrijf AEB in de tussentijd heeft verzelfstandigd en daarom als enige aandeelhouder van AEB geen directe zeggenschap meer heeft over Westpoort Warmte.



Maar zonder dat de gemeente beschikt over afvalovens of andere warmtebronnen staat de gemeente nog wel garant voor de levering van warmte voor tienduizenden huishoudens door Westpoort Warmte. Dat kan de gemeente in verlegenheid brengen als de afvalverbrandingsovens van AEB stukgaan.



Ook bespeurt de Rekenkamer een structurele 'kennisachterstand' van de gemeente ten opzichte van Nuon. Die is nog versterkt na de verzelfstandiging van AEB.