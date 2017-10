'Gekaapte helikopter moest Benaouf A. bevrijden'

De geruchten zijn vooralsnog onbevestigd, maar klinken wel steeds luider. Kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld A. kreeg vorig jaar in hoger beroep twaalf jaar cel voor het in gang zetten van de moord op Najeb Bouhbouh, in 2012 in Antwerpen. Sindsdien zit A. vast in Noord-Limburg. Zelf A. was het doelwit van de grove en geruchtmakende schietpartij in de Staatsliedenbuurt in datzelfde jaar.



Advocaat Sander Janssen zegt desgevraagd niet te weten of de groep criminelen die woensdag inderdaad onderweg was naar zijn client. De kaping van de helikopter werd verijdeld waarna een wilde achtervolging eindigde in het Limburgse Roosteren.



Daar werd één verdachte neergeschoten door een arrestatieteam. Drie anderen werden opgepakt, nog een aantal verdachten wist te ontkomen.



