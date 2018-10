'Geen onderzoek naar Ambulance Amsterdam'

"Dat betekent dat we onze energie samen met al onze collega's kunnen blijven steken in het verder versterken van onze organisatie en de zorg voor onze patiënten," zegt directeur Frans Sier van de Amsterdamse ambulancedienst.



FNV Zorg & Welzijn had de Ondernemingskamer om een onderzoek gevraagd vanwege grote twijfels over het gevoerde financiële en personele beleid. De vakbond hoorde al jaren verontrustende berichten van ambulancemedewerkers, onder meer over toenemende werkdruk, dat ze er steeds langer over doen voordat ze bij een ongeval zijn en dat ze zich weinig gehoord voelen.



"Het feit dat een bedrijf bepaalde doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van personele bezetting en aanrijtijden, niet haalt, wil niet zeggen dat het beleid onjuist was of dat er sprake is van een structurele zorgwekkende situatie," maakte de advocaat van de ambulancedienst uit het oordeel van de Ondernemingskamer op.