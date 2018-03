'Ga op Centraal Station de hoogte in met een loopbrug'

In Het Parool van gisteren luidt NS-topman Roger van Boxtel samen met reizigersvereniging Rover de noodklok over het verminderen van het aantal sporen op het Centraal Station van 10 naar 9.



Dit bespaart 100 miljoen euro, maar het maakt de capaciteit van de treinen te klein. Perrons moeten breder omdat het 'in de spits nu al vast staat' en dus is er minder ruimte voor de sporen.



Iedereen die weleens in de spits op Centraal Station heeft gestaan, weet dat het verkeersinfarct op het perron twee oorzaken heeft: vertraging van de trein en mensen die tegelijkertijd het perron op willen en dan botsen met mensen die eraf willen. Een oplossing voor het botsen is eenvoudig: ga de hoogte in met een loopbrug.