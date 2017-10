'Fraude kostte gemeente 1,8 miljoen meer dan gedacht'

Meldingen

De fraudezaak in West is een van de 35 meldingen die Amsterdam tussen 2013 en 2016 onderzocht. In totaal kreeg Amsterdam tussen 2013 en 2016 372 meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. Daarbij ging het om onder meer 57 gevallen van diefstal en 28 corruptiezaken. In 114 gevallen werd daadwerkelijke schending geconstateerd.



In zeker 18 van de onderzochte gevallen werd er ook fraude vastgesteld, wat in 17 zaken resulteerde in aangifte bij de politie, meldt NRC.



Wat de totale schade voor de gemeente is, is niet bekend. Wel wist Amsterdam tot nu toe ruim 143.000 euro te verhalen op de frauderende ambtenaren.



Lees ook: Van fraude verdachte gemeenteambtenaar kocht speedboot en dure auto's