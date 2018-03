'Fiscus doet onderzoek naar zaakwaarnemer Mino Raiola'

Dat bevestigt de zaakwaarnemer van voetballers als Mario Balotelli, Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic na berichtgeving van de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano.



Die pakt vrijdag prominent uit op de voorpagina met het nieuws dat er verdachte zaken zouden zijn bij transfers die Raiola begeleide. Ook zou een bedrijf in Amsterdam dat Raiola oprichtte onder de loep worden genomen.



Via zijn advocaat laat de spelersmakelaar weten dat het onderzoek niet gaat over transfer waarbij hij betrokken is geweest. De Belastingdienst onderzoekt volgens hem zijn fiscale situatie in Nederland. Raiola woont al jaren met zijn gezin in Monaco en zegt verbaasd te zijn over de vragen van de Nederlandse fiscus.



De Belastingdienst wil geen commentaar geven op het bericht, omdat hij nooit informatie geeft over individuele gevallen.