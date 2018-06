'Fiscalist Frank B. zette niet aan tot belastingfraude'

B. ontkent alle beschuldigingen. Volgens Vissers heeft hij Rebergen gewezen op de fiscale voordelen van emigratie en voelde de dj daar aanvankelijk ook voor.



"Het advies was inhoudelijk goed en in strijd met geen enkele wet, evenmin als de daartoe opgerichte constructie dat was. Dat Rebergen het advies niet opvolgde en in Nederland bleef, staat daar los van."



Ook een van B.'s vroegere werkgevers onderstreepte dat van beroepsfouten of schending van de zorgplicht geen sprake is. De fiscalist - bijna geruïneerd, sprak hij emotioneel - is nog niet gehoord door de Fiod.



Naheffingen

Volgens zijn raadsvrouw blijkt uit stukken van justitie dat die in actie is gekomen nadat Rebergen en zijn tweede advocaat Oktay Düzgün daar zelf over B. hadden verteld.



Düzgün noemde dat onzin. Hij zei ook dat Rebergen nooit heeft willen emigereren. De deejay stopte zelf de samenwerking met B. en stapte daarna naar de fiscus. De gesprekken over naheffingen - onderdeel van de schade, aldus Düzgün - lopen nog.



Uitspraak volgt op 15 augustus.



Lees ook: Hoe maakte Frank B. 'fiscale wereldburgers' van dj's?