'Fiod onderzoekt fraude met bouwfacturen Schiphol'

Dat heeft het functioneel parket laten weten naar aanleiding van een bericht in NRC over gesjoemel met declaraties op Schiphol. Daarnaast zijn drie mensen en twee ondernemingen - allen (onder)aannemers - als verdachte aangemerkt.



Gesjoemel

Volgens de krant onderzoekt de Fiod meerdere oud-werknemers en bedrijven op Schiphol die worden verdacht van het gesjoemel met declaraties en bonnen.



De fraude kwam aan het licht bij energie- en installatiebedrijf Engie. Dat verzorgt het technisch onderhoud van een aantal grote complexen op Schiphol, schrijft NRC.



In mei 2016 meldde zich daar een klokkenluider die uit de doeken deed hoe een collega - bijgenaamd "de bonnenbaas" - met een manager van Schiphol Real Estate en een onderaannemer de administratie van de luchthaven en van Engie manipuleerde.



Valse facturen

Volgens het functioneel parket stuurden (onder)aannemers vermoedelijk valse facturen naar het vastgoedbedrijf voor fictieve werkzaamheden of werkzaamheden voor privé-verbouwingen aan huizen van de (onder)aannemers en de voormalig werknemer van het vastgoedbedrijf.



De werknemer van het vastgoedbedrijf zorgde dat de vermoedelijk valse facturen uitbetaald werden. De verdachten zouden met behulp van valse facturen het vastgoedbedrijf tienduizenden euro's hebben laten betalen. Dat geld zou door verdachten uiteindelijk in eigen zak zijn gestoken. Het onderzoek is gestart na aangifte door het vastgoedbedrijf.



NRC berichtte in augustus al over gesjoemel met bonnen en declaraties op Schiphol. De luchthaven liet toen weten het het geschetste beeld te betreuren omdat het volgens Schiphol niet klopt. Schiphol herhaalde deze reactie naar aanleiding van het onderzoek van de FIOD.



Aanvullende actie

"Naar aanleiding van een fraude-incident in 2016 is er direct uitgebreid onderzoek gedaan en is er met meerdere interne en externe betrokkenen gesproken. De FIOD doet onderzoek naar de betrokkenen. Dat onderzoek moet uitwijzen wie er verder bij betrokken is. De uitkomsten van dat onderzoek wachten we af. Als zou blijken dat er aanvullend acties nodig zijn dan zullen we dat vanzelfsprekend doen.''